В новый комплекс для заправки судов в Татарстане Газпром инвестирует 28 млрд рублей

Мощность первой очереди комплекса будет равна 7 т в час Фото: Андрей Михайлов

Производственно-бункеровочный комплекс СПГ будет создан на территории свияжского межрегионального мультимодального центра. В проект будет инвестировано около 28 миллиардов рублей. Информацию на брифинге в Кабмине озвучил председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.

Планируется, что мощность первой очереди комплекса будет равна 7 т в час, второй и третий этапы - по 10 т в час.

Как уточнил Кахидзе, уникальность этого проекта будет заключаться в возможности заправлять морские и речные суда. Пока подобного в регионе нет.

Первую очередь намерены запустить в конце 2024 года, а весь комплекс – в 2026-м году.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году «Газпром» запустит в Татарстане вторую очередь комплекса по производству СПГ.

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