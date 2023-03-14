В Татарстане выявили финансовую пирамиду, завлекавшую клиентов продажей золота

Среди потерпевших жители не только Татарстана, но и Башкортостана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане пресечена деятельность еще одной финансовой пирамиды. Ее участники с 2021 по 2022 год в Казани привлекали деньги граждан под предлогом различных инвестиционных программ. Офисы потребительского кооператива находились в Вахитовском и Приволжском районах Казани.

Организаторы уверяли клиентов, что являются продавцами ювелирных изделий на маркетплейсах. Деньги брали под предлогом высокой доходности от вложения в украшения. Взамен клиентам выдавались «Подарочные сертификаты» или так называемые «Простые векселя», которые в действительности ничем не были обеспечены.

- К противоправной деятельности привлекались так называемые MLM-менеджеры, перед которым стояла задача привлечь максимальное количество «инвесторов», за каждого из которых они получали вознаграждение, - сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ряд клиентов организации обратились в полицию с заявлениями. Среди потерпевших жители не только Татарстана, но и Башкортостана. Возбуждено уголовное дело.

На данный момент задержаны двое фигурантов дела, они находятся под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах суд отказал в возврате денег, вложенных в организацию с признаками финансовой пирамиды.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram