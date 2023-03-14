В Казанский собор привезли чудотворную икону «Умягчение злых сердец»

14 и 15 марта Казанско-Богородицкий мужской монастырь готов принять горожан с 8:00 до 19:00. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Казанско-Богородицком мужском монастыре 14 марта при участи митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла торжественно встретили чудотворную икону Божией Матери «Умягчение злых сердец», сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Чудотворная икона будет пребывать в монастыре с 14 по 15 марта. Храм в эти дни готов принять горожан с 8:00 до 19:00. Там будут совершатся молебны пения Царицы Небесной.

Кроме того, 14 марта в 17:00 глава Татарстанской митрополии совершит в Казанском соборе всенощное бдение. А 15 марта в 9:00 он возглавит служение литургии преждеосвященных даров.

Отметим, икона «Умягчение злых сердец» изготовлена полиграфическим способом и была приобретена в обычной церковной лавке. Она побывала практически во всех крупных городах страны, а также в Америке, Европе, Австралии, на Святой горе Афон.

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