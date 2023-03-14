В Казани стартовали поиски пропавшего пенсионера

Известно, что пожилой мужчина ростом около 170 сантиметров. Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Казани начались активные поиски 85-летнего Люфа Каримова. Пенсионер вышел из дома в понедельник, 13 марта, ушел в неизвестном направлении и пропал, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что пожилой мужчина ростом около 170 сантиметров, имеет нормальное телосложение, седые с залысиной волосы и светло-серые глаза. На момент пропажи на нем была куртка серого цвета, черные с сероватым оттенком штаны, коричневые ботинки и серая с козырьком шапка.

Всех, кто видел этого мужчину, просят позвонить по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52.

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