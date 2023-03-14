В Набережных Челнах мужчина осужден за попытку сбыта 56 кг наркотиков

Автомобиль был задержан на посту «Тула-1» около Набережных Челнов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах рассмотрено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Московской области.

По материалам дела, в сентябре прошлого года мужчина незаконно купил через интернет наркотические средства и психотропное вещество общей массой около 56 кг. Товар он забрал из тайника в лесу около города Ногинска.

Позже его автомобиль был задержан на посту «Тула-1» около Набережных Челнов. Во время проверки документов был обнаружен и запрещенный груз.

На заседании мужчина свою вину полностью признал. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.

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