В Набережных Челнах на пороге горящей квартиры нашли мужчину без сознания

В Челнах при пожаре пострадал мужчина Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 13 марта, в пятиэтажке на проспекте Сююмбике, 89, в Набережных Челнах случился пожар. Сообщение об инциденте поступило в МЧС Республики Татарстан около 5 часов вечера, рассказали в пресс-службе Главного Управления.

Прибывшие на место пожарные обнаружили на пороге горящей квартиры мужчину в бессознательном состоянии. Спасатели вынесли пострадавшего из подъезда и передали медикам, предварительно надев на него маску спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе.

У мужчины зафиксировали отравление продуктами горения и в срочном порядке госпитализировали. Причина пожара устанавливается. Пока известно лишь, что в двухкомнатной квартире горели вещи и мебель.