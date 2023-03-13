В Татарстане ввели субсидию на возмещение затрат по программе догазификации

В Татарстане ввели субсидию на проведение газа внутри участка Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 13 марта, было обнародовано постановление Кабмина Татарстана о введении субсидий на проведение газа внутри участка. Адресная помощь будет предоставляться жителям Республики в размере произведенных затрат, но не более 100 тысяч рублей на одно домовладение единожды.

На возмещение затрат можно рассчитывать только при наличии договора об оказании услуг социальной газификации, заключенного не ранее 21 апреля 2021 года. Кроме того, возместить можно будет и средства, затраченные на приобретение газового оборудования. В этот список, согласно постановлению Кабмина Татарстана, входят: счетчик, плита, теплогенератор, сигнализатор загазованности.

Рассчитывать на республиканскую субсидию смогут ветераны ВОВ и участники боевых действий, семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 19 тысяч рублей в месяц, инвалиды 1 и 2 групп, семьи участников СВО, многодетные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также семьи с детьми-инвалидами.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram