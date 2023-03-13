В Набережных Челнах ребенок спас жизнь маме, внезапно потерявшей сознание

В Набережных Челнах спас маму, внезапно потерявшую сознание Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Набережных Челнах ученик спас маму, которая неожиданно потеряла сознание. Он смог вызвать «скорую» и открыть бригаде дверь, сообщают в телеграмм-канале «Горздрав Челны».

Накануне вечером в диспетчерскую службу поступил тревожный звонок. Плачущий мальчик рассказал, что его маме стало плохо. «Она упала и не двигается», - пожаловался ребенок.

Несмотря на то, что точного адреса он назвать не смог, фельдшер по приёму вызовов поняла, где конкретно находится семья, узнав у ребенка ближайшие к их дому магазины и садик. Мальчик открыл дверь оперативно прибывшим на место медикам.

Выяснилось, что у женщины развилось острое заболевание, поэтому она потеряла сознание. Маму госпитализировали, а ее маленький сын-спаситель остался с бабушкой дожидаться возвращения мамы из больницы.

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