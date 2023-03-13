В Татарстане восстановят популяцию краснокнижного сокола-балобана

В Татарстане возродят популяцию краснокнижного сокола-балобана Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане намерены возродить популяцию сокола-балобана. Об этом рассказала заместитель министра экологии Ольга Манидичева на пресс-конференции в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»

В последний раз гнездование сокола-балобана, по словам замминистра, было зафиксировано в Татарстане в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

«Поэтому так важно возродить популяцию этой редкой птицы. Правительством Российской Федерации принимаются меры по восстановлению популяций сокола-балобана, ярким примером является создание центра реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае», - передает слова Манидичевой пресс-служба Минприроды и экологии Татарстана.

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