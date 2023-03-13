В Йошкар-Оле до конца апреля снесут аварийный дом в микрорайоне Ширяйково

20 жильцов уже переселили из аварийного дома. Фото: администрация Йошкар-Олы

До конца апреля 2023 года в микрорайоне Ширяйково Йошкар-Олы сносу подлежит двухэтажный дом №12 по улице Клары Цеткин, который находится в аварийном состоянии. Площадь расселяемых жилых помещений составила 388,8 квадратных метра.

Свыше 20 жителей данного дома уже переселены в благоустроенные помещения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», отметила пресс-служба администрации Йошкар-Олы.

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