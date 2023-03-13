Первым замминистра по делам молодежи Татарстана стала Софья Мустафина

Слева направо: Денис Лулаков, Софья Мустафина, Ринат Садыков, Айгуль Сабирова. Фото: пресс-служба министерства молодежи Татарстана

В понедельник, 13 марта, в министерстве по делам молодежи Татарстана назначили заместителей главы ведомства Рината Садыкова. Соответствующее постановление утвердило республиканское правительство.

Должность первого замминистра заняла Софья Мустафина. Она работает в ведомстве с октября 2021 года, а теперь займется профилактической работой, вопросами инклюзии, а также координацией и взаимодействием с республиканским отделением Всероссийского движения детей и молодежи.

Еще одним заместителем назначен Денис Лулаков. Он будет контролировать финансово-хозяйственную деятельность, строительство объектов и координировать детский отдых.

Айгуль Сабирова на посту замминистра продолжит работу по социальному блоку, а именно по вопросам воспитания гражданственности и патриотизма, волонтерства, сообщает пресс-служба министерства.

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