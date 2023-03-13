Мэр Набережных Челнов заявил, что вины властей во взрыве в многоэтажке нет

По мнению градоначальника, это был именно взрыв, а не хлопок. Фото: nabchelny.ru

В понедельник, 13 марта, на аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев высказался по поводу взрыва в многоэтажке, который произошел 11 марта в доме 38/15 на улице Раскольникова.

По словам Магдеева, вины местных властей в случившемся нет. Градоначальник также поручил специальным службам провести строительную экспертизу, посчитать затраты на ремонт и вернуть в рабочее состояние лифты. Он также считает, что это был именно взрыв, а не хлопок.

Напомним, в результате происшествия в многоэтажном доме Набережных Челнов погиб 21-летний квартирант. Предполагается, что взрыв произошел из-за поджога мощной петарды. Городская мэрия обещала отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры.

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