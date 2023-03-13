ФК «Рубин» официально сменил владельца

Ранее клубом владел экс-гендиректор Рустем Сайманов. Фото: ФК "Рубин"

У ООО «Футбольный клуб „Рубин“» новый владелец. Им стало АНО «Рубин». До этого организацией, судя по документам, владел экс-гендиректор клуба Рустем Сайманов.

В конце 2022 года в футбольном клубе из Казани был создан попечительский совет, который возглавил новую организацию — АНО «Рубин». Она в свою очередь стала надстройкой над уже существовавшим юридическим лицом команды.

На данный момент в турнирной таблице «Рубин» находится на второй строчке. От лидеров – команды «Балтика» - казанцев отделяют четыре балла.

Ранее мы сообщали, что «Рубин» обыграл «Волгу».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram