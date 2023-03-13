В Марий Эл автомобиль BMW Х3 вылетел с дороги и опрокинулся, пострадали два человека

По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость. Фото: ГИБДД Марий Эл

12 марта в Медведевском районе произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, на 78 километре дороги «Вятка» 22-летний водитель автомобиля BMW Х3 превысил скорость и не учел состояние дороги в плохую погоду. Он потерял контроль над машиной, и она съехала с дороги в кювет, где опрокинулась на бок, сообщает ГИБДД Марий Эл.

- В результате произошедшей аварии пострадали 52-х и 59-ти летние пассажирки иномарки. Они были госпитализированы, - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что есть все основания полагать, что пострадавшие в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

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