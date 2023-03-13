Начало весеннего паводка в Казани ожидается в третьей декаде марта

Вскрытие Казанки и Волги ожидается в конце марта – первой половине апреля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начало паводка в столице Татарстана прогнозируется в третьей декаде марта. Вскрытие Казанки и Волги ожидается в конце марта – первой половине апреля.

При этом в зону подтопления в городе попадают почти 600 дворов. В них проживают 1,62 тысячи горожан. Из них 359 детей в возрасте до 14 лет и 717 пенсионеров., сообщил 13 марта на совещании в Исполкоме Казани начальник управления гражданской защиты города Фердинант Тимурханов.

Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов уже поручил подготовиться к весеннему паводку. Также он уделил внимание ситуации со своевременной очисткой крыш домов и зданий от снега.

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