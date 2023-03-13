Объем кредитов учитывался из статистики Центробанка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Чувашия вошла в десятку самых закредитованных регионов России. Объем кредитов учитывался из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — из Росстата. Соответствующее исследование провело агентство РИА Рейтинг.

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2023 года в Чувашии составило 75,6%. При этом объем долга перед банками в среднем на одного человека составляет 324,3 тысячи рублей, а изменение задолженности на одного человека за год - 23,4 тысячи рублей.

Татарстан в этом рейтинге разместился на 15-й строчке. В республике размер долга перед банками в среднем на одного человека составляет 385,3 тысячи рублей. Марий Эл расположилась на 30-м месте. Здесь в среднем люди должны по 276,3 тысячи рублей.

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