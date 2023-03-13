В Казани стартовал суд по делу бывшего заместителя Павла Лоханова

Слушания прошли в Вахитовском районном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 марта, в Вахитовском районном суде Казани началось рассмотрение дела бывшего замглавы республиканского отделения Фонда социального страхования. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

По версии следствия, с 15 декабря 2021 года по 13 января 2022 года мужчина умышленно ограничивал работу коммерческой организации, которая поставляла средства технической реабилитации для инвалидов. Были также отклонены две заявки этой компании по закупке абсорбирующего белья на 31 миллион рублей и подгузников на 188 миллионов рублей.

Напомним, что экс-глава ФСС Татарстана Павел Лоханов, чьим заместителем являлся подсудимый, получил девять лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении крупной взятки.

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