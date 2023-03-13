Мэр Набережных Челнов поручил посчитать затраты на ремонт дома 38/15 после взрыва

Особое внимание мэр поручил уделить лифтам. Фото: пресс-служба администрации г. Наб. Челны

Чиновники Набережных Челнов займутся подсчетом затрат на восстановление дома 38/15, где вечером 11 марта прогремел взрыв. Соответствующее поручение на совещании в мэрии дал глава города Наиль Магдеев.

Особое внимание мэр попросил уделить лифтам, которые также пострадали от взрывной волны.

- Лифт – это важно. 17-этажный жилой дом. Для них это большие неудобства, мы это понимаем, - подчеркнул Магдеев.

Ранее, напомним, мэр Набережных Челнов пообещал, что администрация города возьмет на себя восстановительные работы в доме. В частности, это касается лифтов и пострадавших квартир соседей.

Напомним, взрыв произошел в квартире на 10-м этаже около 22 часов 11 марта. В результате происшествия погиб 21-летний житель Тукаевского района, который снимал квартиру. Возбуждено уголовное дело.

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