Глава Минздрава Татарстана заявил, что пора перевернуть страницу пандемии

Официальные лица посетили Госпиталь для ветеранов воин. Фото: горздрав Набережных Челнов

Глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин посетил итоговую коллегию управления здравоохранения в Набережных Челнах.

- Пора перевернуть страницу пандемии и работать на показатели, - заявил министр во время выступления.

Ранее начальник управления здравоохранения Александр Николаев сообщил, что впервые с начала пандемии прирост населения стал положительным, снизилась смертность и начала расти рождаемость.

Мэр города Наиль Магдеев заявил, что теперь Набережные Челны живут и работают в новых условиях.

- Для нашего муниципалитета вопросы здравоохранения являются самым приоритетными. Мы работаем над программой привлечения специалистов: выделяем 200 тысяч рублей к гранту от республики. Мы ежегодно находим средства, чтобы поддержать наших врачей. И эта поддержка будет продолжаться, - подчеркнул глава города.

Также официальные лица посетили Госпиталь для ветеранов воин, где проходят реабилитацию участники боевых действий.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах попросили у Минниханова финансирование на новое здание горбольницы.

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