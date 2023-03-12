Житель Татарстана насмерть забил ногами своего дядю

От полученных травм челнинец погиб на месте происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в квартире одного из домов 32-го комплекса. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления, им оказался 35-летний племянник потерпевшего, который признался в содеянном.

Как выяснили следователи, мужчины вместе с гостями распивали алкоголь. Во время застолья мужчина стал оскорблять племянника, после чего последний избил его. Когда гости ушли, родственники снова устроили скандал, во время которого молодой мужчина начал пинать дядю ногами. От полученных травм челнинец погиб на месте происшествия, сообщает СУ СКР по РТ.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого.

Ранее мы сообщали, что в результате взрыва в жилом доме Набережных Челнов погиб 21-летний квартирант.

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