Мэрия Набережных Челнов обещает отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры

В результате взрыва пострадали квартиры на 10-м этаже Фото: принтскрин видео.

Мэр Набережных Челнов пообещал поддержку жителям дома 38/15, чьи квартиры пострадали в результате взрыва. Об этом он сообщил во время посещения места происшествия.

- Все жители 10-го этажа, которые пострадали от последствий взрыва, будут нами поддержаны. За счет города будут проведены восстановительные работы – где-то нужен ремонт, где-то – замена входной двери. Взрывная волна была достаточно сильная, - пояснил Наиль Магдеев.

Напомним, взрыв в квартире на 10-м этаже дома 38/15 произошел 11 марта около 22 часов. В результате происшествия погиб 21-летний парень. В квартире выбило окна и кондиционер, в подъезде из строя вышли лифты. По одной версии, причиной хлопка стала мощная петарда. Возбуждено уголовное дело.

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