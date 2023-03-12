В Татарстане водителей призвали к осторожности из-за метели и гололеда

Водители должны выбирать безопасную скорость движения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей к осторожности - 12 марта на территории республики ожидается ухудшение погоды: метель, ветер порывами до 20 метров в секунду, сильная гололеди на дорогах.

В ГИБДД напоминают, что, учитывая сложные погодные условия, необходимо увеличить дистанцию между автомобилями, избегать опасных маневров, особенно выезда на встречную полосу, воздержаться от резких торможений. Также водители должны выбирать безопасную скорость движения, опираясь на дорожно-метеорологические условия.

Ранее мы сообщали, что в результате столкновения автобуса и легковушки в Нижнекамске погиб 28-летний водитель.

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