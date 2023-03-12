Жителям дома в Набережных Челнах разрешили вернуться в свои квартиры после хлопка

Опасности для жителей дома 38/15 уже нет

Жителям дома 38/15, где ночью 11 марта произошел хлопок, разрешили вернуться в свои квартиры. Накануне их разместили в спортзале находящейся неподалеку школы.

К утру специалисты успели проверить несущие конструкции дома и выяснили, что опасности для жильцов дома нет. Часть из расселенных челнинцев уже вернулись в свои квартиры.

Напомним, по одной версии, причиной взрыва могла стать мощная петарда, которую поджег погибший 21-летний мужчина. Следственные органы возбудили уголовное дело, оно находится на контроле в прокуратуре.

В ближайшее время к месту трагедии должен прибыть мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Сообщение о взрыве в однокомнатной квартире на 10-м этаже дома 38/15 поступило в спецслужбы накануне в 22:01.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram