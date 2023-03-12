Во взорвавшейся квартире в Набережных Челнах не было газа

Фото с места происшествия. Источник: прокуратура Татарстана

В доме 38/15, где поздно вечером 11 марта произошел хлопок, нет газа. Об этом «КП-Казань» сообщили местные жители.

- В высотках газ, как правило не проводят. Нет его и в нашем 17-этажном доме, - уточнила жительница 38/15.

Напомним, хлопок произошел в квартире на 10-м этаже. В результате погиб 21-летний мужчина. Также взрывной волной выбило окна и кондиционер. Сильный хлопок слышали жители многих домов в округе.

По факту гибели парня следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль его расследование.

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