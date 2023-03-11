Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильной метели 12 марта

Локально сила ветра будет достигать скорости 22 м/с. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 12 марта, на территории республики, в том числе и в Казани, утром местами прогнозируются сильная метель с ухудшением видимости до 1-2 километров, днем ветер с порывами до 20 м\с, а локально и до 22 м/с, на дорогах сильная гололедица, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

При все этом, по данным синоптиков, температура воздуха ночью при прояснениях и в низинах может опуститься до -14 градусов, а днем подняться до +6 градусов.

Также отмечается, что в понедельник, 13 марта, ветер локально может усилиться до 24 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать от 0 до +3 градусов, а днем – от +1 до +5 градусов. Будет идти дождь, переходящий в мокрый снег.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram