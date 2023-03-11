В Чебоксарах автобус врезался в маршрутку, пострадал один человек

Авария произошла в субботу, 11 марта. Фото: ГИБДД Чувашии

В эту субботу, 11 марта, в Чебоксарах на проспекте Ленина автобус №15 врезался в маршрутку №44. В последней в момент аварии находилось 15 пассажиров, одной из них понадобилась помощь медиков «скорой», сообщает ГИБДД Чувашии.

- По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что едущий сзади водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию, - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, в произошедшем усматривается вина водителя автобуса. Фото: ГИБДД Чувашии

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, что они также разбираются и в аварии, которая произошла 10 марта на перекрестке улиц Гражданская и Эльменя. Там, водитель иномарки укорачиваясь от другой машины врезался в столб, пострадал один человек.

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