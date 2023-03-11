В Чебоксарах водитель иномарки пытался увернуться и врезался в столб, пострадал один человек

От удара столб накренился едва не рухнув на землю. Фото: ГИБДД Чувашии

Днем 10 марта – в 14.30, в Чебоксарах на пересечении улиц Гражданская и Эльменя произошло ДТП, в котором пострадал человек.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай Солярис» не уступил дорогу другой иномарке - «Шкода Йети». Сидевший за рулем последней попытался увернутся от столкновения и врезался в столб электропередач.

- В результате аварии пострадала пассажирка «Шкода Йети», - сообщает ГИБДД Чувашии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции, в том числе, проверили водителей на алкоголь, все они были трезвы.

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