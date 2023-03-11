В Бугульме мужчина с двумя ножами устроил резню около магазина

Утверждается, что мужчина перепутал прохожих со своими обидчиками. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 7 марта в больницу Бугульмы доставили 35-ти и 51-го летних мужчин. У них имелись ножевые ранение груди и живота. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц», сообщает следственный комитет Татарстана.

- По подозрению в совершении этого преступления сотрудниками полиции задержан 49-летний мужчина. Он дал признательные показания. Вскоре суд изберет ему меру пресечения на время следствия, - отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, в Бугульме около магазина на улице Энгельса подвыпивший мужчина увидел двух незнакомцев и решил, что это те, с кем он подрался неделей ранее. Обиженный подозреваемый достал два ножа и напал на прохожих. Нанеся ранения, он попытался сбежать, но был задержан полицейскими.

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