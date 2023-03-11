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НовостиПроисшествия11 марта 2023 8:53

В Марий Эл иномарка вылетела с дороги и перевернулась, пострадали три человека

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
ДТП произошло в темное время суток. Фото: ГИБДД Марий Эл

ДТП произошло в темное время суток. Фото: ГИБДД Марий Эл

Вечером 10 марта на территории Звениговского района произошло ДТП с пострадавшими. Там на 15 километре дороги «Кокшайск – Красногорский» 25-летний водитель автомобиля Volkswagen, по предварительным данным, не справился с управлением в сложных погодных условиях. В результате чего иномарка вылетела с дороги и опрокинулась.

- Различные травмы получили три человека - 22-х, 21 и 33-х летние пассажиры машины, - сообщает ГИБДД Марий Эл.

В обстоятельствах произошедшей аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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