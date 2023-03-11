Они, в том числе, обсудили вопросы взаимодействия по развитию футбола в республике. Фото: rais.tatarstan.ru

В эту субботу, 11 марта, в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с турецким футболистом Гекденизом Караденизом. Спортсмен на протяжении 10 лет играл за местный «Рубин» и в составе клуба два раза становился чемпионом России, столько же рза становился обладателем Суперкубка России и выиграл Кубок страны.

Во время беседы Минниханов обсудил с Караденизом вопросы взаимодействия по развитию футбола в Татарстане и поддержки детского спорта.

Напомним, ранее турецкий футболист заявил о своей готовности снова сыграть за «Рубин». Главный тренер казанской команды Юрий Уткульбаев не против этого. Правда, по его словам, для этого Гекдениз Карадениз должен будет получить российское гражданство.

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