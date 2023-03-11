Татарстан решил подать заявку на создание центра компетенций по уличным видам искусства и спорта

Планируется, что новый центр выведет работу по инфраструктуре экстрим-парка для молодежи в Казани на федеральный уровень. Фото: rais.tatarstan.ru

На днях Татарстан подаст заявку на конкурс Росмолодежи по созданию в регионах федеральных центров компетенций. Республика претендует на то, чтобы у нее появился такой центр и именно по направлению уличных видов искусства и спорта. При удачном раскладе он будет обоснован в Казани.

- В данном центре будут подготавливать тренеров, фотографов, диджеев, судей, специалистов по спортивному маркетингу и работе с городскими сообществами, - отметил глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков.

По словам министра, в Казани уже существует инфраструктура по взаимодействию с уличными сообществами. Речь идет об экстрим-парке «УРАМ». Но с появлением в городе нового центра компетенций выведет всю работу на федеральный уровень.

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