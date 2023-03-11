В 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» в Татарстане построили 34 медучреждения

Также в рамках данного нацпроекта капитально отремонтировали 15 уже существующих учреждений. Фото: Александр ГЛУЗ

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Татарстане за прошлый год потратили свыше 4,3 миллиарда рублей. Из них более 1,5 миллиарда были направлены на строительство 34 медучреждений., сообщает Минздрав Татарстана.

Так, в республике возвели 29 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе на территории Азнакаевского, Новошешминского и Тюлячинского районов, две врачебные амбулатории (Пестречинский и Лениногорский районы), две поликлиники (Зеленодольский район и Казань), центр врача общей практики в (Альметьевский район).

Вместе с этим в рамках все того же нацпроекта в республике капитально отремонтировали 10 поликлиник, три женские консультации, гериатрическое отделение и здание медсанчасти в Лениногорском районе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram