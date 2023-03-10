В начале следующей недели в Татарстане вновь потеплеет до 6 градусов выше нуля

После субботнего похолодания уже в воскресенье в Татарстан вернутся плюсовые температуры. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Плюсовая температура, которая держится в Татарстане последние несколько дней ненадолго сменится морозом. Так, 11 марта, по прогнозу синоптиков, в Казани будет облачно с прояснениями. На дорогах образуется сильная гололедица. Ночью ожидается дождь и мокрый снег. В

Температура воздуха составит 5-7 градусов мороза. Днем 11 марта в Казани существенных осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до 1-3 градусов ниже нуля.

В Татарстане 11 марта в ночные часы температура понизится до 3-8 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 6 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 12 марта, ночью осадков не прогнозируется. Температуры составят от 3 до 8 градусов ниже нуля. Днем, с приближением к Татарстану теплого атмосферного фронта, в западных районах ожидаются мокрый снег и дождь. Столбики термометров повысятся до 1-6 градусов тепла.

В начале следующей недели, 13-14 марта, в Татарстане сохранится теплая погода с осадками смешанного характера. Днем температуры воздуха составят от 1 до 6 градусов тепла.

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