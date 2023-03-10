К 1 сентября 2023 года в Набережных Челнах откроют две школы

Обе школы смогут принять детей уже к 1 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах в этом году появятся две новые школы, каждая на 1501 место. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии татарстанского автограда.

Первая школа будет построена в жилом комплексе «Притяжение». Сейчас завершается монтаж и гидроизоляция стен подвала, устройство прижимной стенки. Ведутся работы по устройству гидроизоляционной шпонки, монтаж колонн первого этажа.

Вторая школа строится в 34 микрорайоне. Сейчас завершаются работы по монтажу плит перекрытия подвала, кирпичная кладка стен подвала. Ведутся работы по монтажу стен и колонн, монтаж плит перекрытия, кирпичная кладка стен, устройство парапета, кровельные работы, монтаж инженерных сетей, монтаж окон.

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