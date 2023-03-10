В Казани до 21 марта ограничили движение по улице Татарстан

Движение будет перекрыто около нескольких домов. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Казанских автомобилистов просят быть внимательнее. В столице Татарстана вновь запланировано ограничение движения. Так, до 21 марта будет закрыт для проезда участок улицы Татарстан. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов мэрии Казани.

Причиной ограничения движения стали работы по устройству приямков под бурение для строительства кабельной канализации. Движение транспорта будет перекрыто на участках дорог рядом с домами №2, 3, 10, 14/59а, 16 по улице Татарстан.

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