Ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон в Татарстане прекратит работу с 13 марта

Переправа работала с 22 декабря 2022 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пришедшее потепление вносит изменения в работу ледовых переправ. Так, 13 марта закроется переправа, которая соединяет Старого Аракчино с Верхним Услоном. Она перестанет работать ровно в 12:00.

Как отметили в МЧС Татарстана, закрытие переправы связано с установлением положительной температуры воздуха в дневное время, образованием колеи на льду и частичным разрушением съездов.

Напомним, ледовая переправа начала работу 22 декабря 2022 года, когда толщина льда составляла 25-26 сантиметров. Отметим, что в это же время, в полдень 13 марта закроется еще одна переправа - Зеленодольск – Нижние Вязовые.

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