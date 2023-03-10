В Нижнекамске за сутки выкачивают по 20 цистерн талой воды

Каждое утро работников начинается с очистки ливневки ото льда и снега. Фото: мэрия Нижнекамска.

В Нижнекамске круглосуточно откачивают талую воду на участках, где она скапливается в большом количестве. По словам директора МУП «КПБ» Рафаэля Демидова, ночью вода на дорогах подмерзает и закрывает ливневые стоки. В итоге, каждое утро работников начинается с очистки ливневки ото льда и снега.

Работа выполняется при помощи техники – это экскаватор-погрузчик и ассенизационная машина. Откачка нечистот осуществляется при помощи вакуумного насоса и заборных рукавов. Такая машина за 15 минут откачивает 10 тысяч литров жидкости.

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