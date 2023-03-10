Сотрудникам КАМАЗа запретили заказывать на предприятие еду и цветы

Запрет на доставку начнет действовать с 13 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники КАМАЗа больше не смогут заказать на предприятие еду, парфюм и цветы. Нововведение вводится с 13 марта. Об этом пишут «Вести КАМАЗа». Отмечается, что подобное решение было принято ради усиления безопасности.

«Запретить получение работниками и лицами, находящимися на территории ПАО "КАМАЗ" и организаций с участием ПАО "КАМАЗ", любых видов частных доставок (продуктов питания, еды, парфюмерии, цветов и так далее) курьерскими службами», - сказано в приказе за подписью заместителя гендиректора по безопасности Сиреня Галиакберова.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram