В «Рубине» сильно рассчитывают на иракского защитника Али Аднана

Игроку 29 лет и он до сих пор до конца не восстановился от последней травмы. Фото: rubin-kazan.ru

Иракский защитник «Рубина» Али Аднан останется в клубе, в случае выхода казанцев в Премьер-Лигу. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации, несмотря на непопадание футболиста в заявку на весеннюю часть сезона, в команде на него делают большую ставку. В частности, большую заинтересованность в иракском защитнике высказывает главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев.

Напомним, Али Аднан получил травму крестообразных связок осенью прошлого года, и до сих пор не до конца восстановился от повреждения. Сейчас футболист частично привлекается к занятиям с основным составом «Рубина», но не принимает участие в официальных матчах. Этой весной за казанский клуб Аднан уже не сыграет.

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