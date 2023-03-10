В 2023 году по дорожному нацпроекту в Татарстане восстановят 36 мостов

При этом к концу 2024 года в республике планируется отремонтировать мосты общей протяженностью 3,6 тысячи метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» восстановят 36 мостов. Из них 31 объект общей протяженностью свыше 2 тысяч метров введут в эксплуатацию.

К примеру, отремонтированы будут мосты через реку Большой Черемшан в Черемшанском районе, через Шумбутку в Рыбно-Слободском районе и через Степной Зай в Альметьевском районе.

При этом к концу 2024 года в республике планируется отремонтировать мосты общей протяженностью 3,6 тысячи метров, а также ввести в эксплуатацию не менее 58 объектов. Об этом «Татар-информу» рассказал замглавы Минтранса республики Артем Чукин.

Напомним, ранее стало известно, что новый мост через Волгу на трассе М-12 «Москва-Казань» построен на 50%.

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