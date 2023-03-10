Сын Марата Хуснуллина собирается открыть маслоэкстракционный завод в Татарстане

Кандидату на должность руководителя необходимо знать технологии переработки подсолнечника, рапса и сои. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «Чистополье», которая принадлежит Альберту Хуснуллину, сыну вице-премьера России Марата Хуснулилина, собирается построить в Татарстане маслоэкстракционный завод.

Вакансия руководителя службы по переработке маслосемян уже появилась в одном из сервисов по поиску работы. Кандидату на эту должность необходимо знать технологии переработки подсолнечника, рапса и сои и суметь организовать работу маслоэкстракционного завода, сообщает «Коммерсантъ».

В состав агрохолдинга Альберта Хуснуллина входят десять сельхозпредприятий, в том числе семь молочных и мясных ферм. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет более 100 тысяч гектаров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram