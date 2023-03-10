На строительство инженерной сети промпарка «Зеленодольск» направят 170 миллионов рублей

Промпарк «Зеленодольск» создан в 2016 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

На строительство инженерной сети промышленного парка «Зеленодольск» направят 170,9 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из бюджета республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на территории парка должны провести работы по возведению электрических сетей и линии связи, слаботочные системы, сети водоснабжения, газоснабжения, канализации. Также в список работ вошли покупка стройматериалов, благоустройство территории и обустройство автомобильной дороги.

Отметим, промпарк «Зеленодольск» построили в 2016 году. Там реализуют проекты десятка разнокластерных резидентов. Заполняемость объекта оценивается в 95%.

Напомним, ранее Минниханов посетил промпарк «Зеленодольск» и осмотрел площадки его резидентов. В ходе знакомства с деятельностью предприятий его сопровождал министр промышленности республики Олег Коробченко.

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