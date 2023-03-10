Водителей Татарстана предупредили об опасности на дорогах

Водителей просят воздержаться от выезда на встречную полосу Фото: Олег АДАМОВИЧ

Госавтоинспекция Татарстана предупредила водителей об ухудшении погодных условий. Так, 10 марта ожидаются сильный ветер - до 20 метров в секунду, туман, дождь и мокрый снег.

Водителей просят проверить исправность тормозной системы и состояние шин.

При движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, выезда на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям, - напоминают в ГИБДД.

Пешеходам напомнили о необходимости носить световозвращающие элементы – так водители смогут легко их заметить.

Ранее мы сообщали, что с начала года на дорогах Татарстана погибли трое детей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram