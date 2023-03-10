В Казни «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в пятом матче первого раунда плей-офф

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу казанской команды. Фото: www.ak-bars.ru

В Казни 9 марта «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в пятом матче первого раунда плей-офф. Игра закончилась со счетом 6:1.

У «Ак Барса» отличились Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и дважды Александр Радулов. У соперников шайбу забросил Ансель Галимов.

- Был тяжелый первый период, затем мы забросили хорошие шайбы. В общем-то команда играла неплохо, задачу сегодняшнюю мы решил, - заявил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Отметим, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу казанской команды. 11 марта состоится шестая игра в Нижнекамске.

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