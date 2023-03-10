В результате ДТП в Татарстане с начала года погибли трое детей

Авария в Актанышском районе унесла жизни двух детей. Фото: Госавтоинспекция РТ

С начала 2023 года в Республике Татарстан зафиксировано 44 ДТП, в которых различные травмы получили дети. Так, 49 несовершеннолетних пострадали, а троих спасти не удалось. Информацию в рамках пресс-конференции озвучил начальник УГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

Смертельные аварии произошли в Актанышском районе и в Набережных Челнах. В первом случае погибли сразу двое детей, во втором жертвой ДТП стал ребенок-пешеход.

Руководитель призвал родителей прорабатывать наиболее частые маршруты со своими детьми. Взрослые должны объяснять ребенку, в каком месте нужно быть особенно внимательным, какие опасности их могут ожидать на дорогах.

- В случае, если есть опасные участки на дорогах ваших детей, я прошу обращаться в Госавтоинспекцию. Чтобы мы своевременно выехали на те места, где есть угроза для наших детей, и предотвратили такие факты, — подчеркнул Гарипов.

Ранее мы сообщали, что в Казани на улице Тэцевской произошло массовое ДТП.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram