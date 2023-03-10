Жителям Татарстана назвали способ самостоятельного расчета квартплаты

Сервис можно найти во вкладке «Обращения и прием граждан» Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Татарстана могут сами рассчитать стоимость коммунальных услуг. Такая функция доступна на портале Госкомитета РТ по тарифам, где есть «Калькулятор коммунальных платежей». Сервис можно найти во вкладке «Обращения и прием граждан».

Как уточнила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина, итоги расчета носят информационный характер, соответственно, не являются квитанцией. Если данные в расчете и квартплате будут разниться, человек вправе обратиться в расчетный центр и потребовать объяснений, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее мы сообщали, что с 1 декабря в ряде районов Татарстана выросли тарифы на вывоз мусора. Единый тариф для населения составил 528,5 рубля за кубометр отходов, а для иных потребителей - 440,4 рубля.

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