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НовостиОбщество9 марта 2023 17:21

На 56 Казанский лыжный марафон заявились более 500 спортсменов

Участники смогут пробежать одну из трех дистанций
Рината СТРЕБКОВА
Соревнования состоятся в поселке Юдино.

Соревнования состоятся в поселке Юдино.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани состоится 56 по счету Казанский лыжный марафон. Соревнования состоятся в поселке Юдино, а на старт выйдут более 500 спортсменов, среди которых будут и настоящие звезды - олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червотник, серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете Яна Кирпиченко, чемпионка России в эстафете Анна Грухвина, двукратная чемпионка мира среди юниоров Наталья Бабчина (Жукова).

Состязания состоятся 11 марта на стадионе «Локомотив», начало – в 10:30. Участники преодолеют дистанции в 5, 25 и 50 километров, сообщает Комитет физкультуры и спорта Исполкома Казани.

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