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НовостиОбщество9 марта 2023 16:54

В Казани начало паводка ожидают после 20 марта

Жителям домов. находящихся в зоне возможного подтопления, начали разносить памятки
Рината СТРЕБКОВА
В этом году высота снежного покрова в городе достигает местами 1 метра,

В этом году высота снежного покрова в городе достигает местами 1 метра,

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани началась подготовка к паводку. Жителям районов, где прогнозируются подтопления, начали разносить памятки. Так, 700 памяток раздали жителям поселка Салмачи. Об этом рассказал начальник Управления гражданской защиты Исполкома Казани Фердинант Тимурханов.

В этом году высота снежного покрова в городе достигает местами 1 метра, глубина промерзания грунта в разных районах города варьируется от 62 сантиметров до 1 метра. Начало паводка прогнозируется в третьей декаде марта.

Начальник Управления гражданской защиты напомнил, что в случае подтопления необходимо выключить газ и электричество, закрутить плотно все краны в доме, собрать необходимые на несколько дней вещи, в том числе и документы, выйти на безопасное место.

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