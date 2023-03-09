В Казани установят модернизированные системы бескондукторной оплаты проезда в троллейбусах

Для начала новыми аппаратами оборудуют в девяти троллейбусах. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Казани начинается переход к отказу от кондукторов в электротранспорте. В частности, начали модернизировать систему бескондукторной оплаты проезда на троллейбусах. Тестово нововведение проверят на девяти "рогатых" маршрута №2. Об этом сообщает сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Новая система работает работающей на программно-аппаратном комплексе «AQSI 5Ф» системе. Она удобнее в использовании. При этом, возможность оплатить проезд будет как транспортной, так и банковской картой.

Пассажирам, оплачивающим проезд безналичным способом, необходимо будет приложить банковскую карту или проездной документ к стационарному валидатору. А тем пассажирам, которые пользуются наличными средствами, рекомендуют воспользоваться первой дверью и оплатить проезд водителю.

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