Власти Казани ответили горожанам, почему не ремонтируют ямы на дорогах в марте

Для ямочного ремонта необходимо, чтобы снег растаял и дороги подсохли. Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

В Казани автомобилисты стали жаловаться на отсутствие ремонта ям на дорогах. Власти Казани отмалчиваться не стали. Как рассказали в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, сейчас латать ямы проблематично из-за неустойчивой погоды и регулярного перепада температур.

Как отметили в ведомстве, провести ремонт ни холодным, ни литым асфальтом - не возможно. Асфальт просто не успеет затвердеть и быстро разрушится. Как итог - вновь появится яма.

Как отметили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, для ямочного ремонта необходимо, чтобы снег растаял и дороги подсохли.

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